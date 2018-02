Johnny Dorelli da Fazio

Dopo tanti anni di assenza dalla tv, Johnny Dorelli ha accettato i reiterati inviti di Fabio Fazio e finalmente è stato ospite di Che Tempo che Fa questa sera su Rai 1. “Allora tutto bene?” ha apostrofato il pubblico che lo ha accolto con un lungo ed emozionato applauso.

Insieme con Fazio, Dorelli ha ripercorso la sua lunga e importante carriera: dagli studi in America ai grandi successi delle sue canzoni, ma anche al cinema, in tv e in teatro. Raggiunto ad un certo punto del suo racconto dalla moglie Gloria Guida – alla quale è legato da 38 anni – che ha sottolineato “Guardandolo, mi sono commossa perché erano 10 anni che lui non si faceva vedere in video e mi sono emozionata”.

Incoraggiato dalla moglie e incalzato da Fabio Fazio, Johnny Dorelli che ha dichiarato “Io non suono più da 10 anni e non canto più da 10 anni” ha poi accettato di rimettersi al piano intonando una canzone di dedicata alla sua Milano e a sua moglie.

Al termine della brevissima esibizione, tutto il pubblico si è alzato in piedi in un commosso tributo al grande uomo di spettacolo.