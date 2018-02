Torna a teatro uno dei più famosi e popolari personaggi dello spettacolo italiano: Jerry Calà.

Lunedì 19 febbraio alle 20.45 sul palco del Teatro Nuovo di Milano si potrà assistere al Jerry Calà Show, il suo nuovo entusiasmante spettacolo.

Accompagnato dalla sua band per ripercorre i suoi 45 anni di carriera, Jerry racconterà la sua storia artistica, partendo dal cabaret e dalla musica per arrivare al cinema e, in particolare, alle pagine della commedia italiana.

Qual è il punto di forza dello show?

Sicuramente il giusto mix tra musica e comicità, canzoni sempre attuali eil coinvolgimento del pubblico che Jerry Calà, da abile crooner ec entertainer, riesce a mescolare con il suo effervescente umorismo.

Così Jerry si diverte, divertendo tutti.

Teatro Nuovo di Milano

piazza San Babila

19 febbraio 2018

ore 20.45

per info e prenotazioni tel. 02.794026

www.teatronuovo.it

biglietti da 14.50€