Italia, I 26 convocati per l’Irlanda

Il CT della Nazionale Italiana Rugby, Conor O’Shea, ha convocato ventisei giocatori per la seconda giornata del NatWest 6 Nazioni 2018 che sabato vedrà gli Azzurri affrontare l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino alle ore 14.15 (15.15 in Italia, diretta DMAX dalle 14.30).

A conclusione dell’allenamento pomeridiano al “Giulio Onesti” di Roma, lo staff tecnico ha rilasciato ai rispettivi Club e franchigie di appartenenza i giocatori George Biagi, Giulio Bisegni, Renato Giammarioli, Giovanni Licata (infortunato) ed Edoardo Padovani.

La Squadra Nazionale volerà domani mattina a Dublino per finalizzare la preparazione al test contro l’Irlanda. L’annuncio della formazione titolare per la partita di sabato è prevista – in diretta su www.facebook.com/federugby – alle ore 14 di giovedì dall’hotel sede del ritiro dell’Italia.

Questi gli atleti convocati:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 9 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 21 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 3 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 3 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, esordiente)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 7 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousain, 90 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Seconde linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 7 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 3 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 100 caps)

Flanker/n.8

Maxime Mata MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 3 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais, 130 caps) – capitano

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 17 caps)

Mediani di mischia

Edoardo GORI (Benetton Rugby, 66 caps)*

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 9 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 34 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 26 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps)

Centri-Ali-Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 9 caps)*

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 46 caps)*

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 9 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 6 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 4 caps)

Matteo MINOZZI (Zebre Rugby Club, 4 caps)*

*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

Calendario NatWest 6 Nazioni 2018

Italia v Inghilterra 15-46, Roma 4 febbraio

Irlanda v Italia, Dublino 10 febbraio

Francia v Italia, Marsiglia 23 febbraio

Galles v Italia, Cardiff 11 marzo

Italia v Scozia, Roma 17 marzo