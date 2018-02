Imarhan: tre date live in Italia

La band algerina desert rock guidata da Moussa Ben Abderahmane, conosciuto con il nome di Sadam, arriva in Italia per tre date ad aprile per presentare dal vivo oltre al bellissimo album omonimo del 2016, il suo atteso seguito ‘Temet’, in uscita il prossimo 23 febbraio per City Slang Records.

I legami con i Tinariwen sono molto stretti, non solo perché Eyadou Ag Leche dei Tinariwen è il cugino di Sadam ma anche perché è il produttore dell’album ed ha seguito i sei tuareg sud algerini sin dalla nascita nel 2006.

Gli Imarhan sono esponenti di spicco di quel blues del deserto portato alla ribalta dai cugini Tinariwen, ma questi 6 ragazzi in giacche di pelle e jeans sono il futuro del blues del deserto. Sono il lato più urbano di quell’universo sonoro.

Caratterizzati da un maggiore eclettismo, nei loro brani oltre ai suoni ipnotici tipici del genere da cui provengono, evidenti sono le Influenze funky e psichedeliche, e le originali melodie pop .

Senza dubbio tre live da non perdere!

02 APRILE 2018 – ROMA – MONK

03 APRILE 2018 – BOLOGNA – MONK – FREAKOUT

04 APRILE 2018 – MILANO –OHIBO’