Boom di vendite per il Cosmotronic tour, il nuovo tour di Cosmo al via il 17 marzo dal Link di Bologna. Sono infatti già sold out le date di Bologna, Firenze, Milano e Torino, che raddoppiano vista la straordinaria richiesta. I nuovi appuntamenti in programma sono il 16 marzo a Bologna (Link), il 31 marzo a Torino (OGR), il 12 aprile a Milano (Fabrique) e il 30 aprile a Firenze (Tenax).

Inoltre, sono state aggiunte anche nuove date il 24 aprile a Genova (Supernova Festival) e il 12 maggio a Catania (Land).

Il tour segue la pubblicazione di “Cosmotronic”, il nuovo album di Cosmo, uscito lo scorso 12 gennaio e anticipato dal singolo “Turbo”.

Quelli di Cosmotronic tour non saranno i soliti concerti in cui l’artista presenterà dal vivo le nuove tracce, ma veri e propri party itineranti a cui si aggiungeranno di data in data dj special guest.

Al tour italiano organizzato da DNA Concerti si aggiungono anche una serie di appuntamenti nei più importanti club europei al via il 21 febbraio da Parigi con un concerto già sold out a La Boule Noire. Le altre date della leg europea sono: il 22 febbraio a Lussemburgo (Gudde Wellen), il 23 febbraio a Bruxelles (VK), il 25 febbraio a Londra (Birthdays), il 27 febbraio a Berlino (Berghain Kantine), il 1 marzo a Lugano (Studio Foce).

I biglietti per le nuove date sono disponibili online su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.