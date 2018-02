Il blues in ricordo di Maurizio Bestetti allo Spazio Teatro 89

Nell’ambito della rassegna Milano Blues 89 era previsto il ritorno nella “sua” Milano di Maurizio Bestetti con i Blues Power: purtroppo, a inizio gennaio, l’artista meneghino è prematuramente scomparso all’età di 66 anni. La sua musica, tuttavia, non se n’è andata con lui e, per ricordarlo, la rivista Il Blues, in collaborazione con Spazio Teatro 89, Blues Made In Italy e A-Z Blues, si è attivata per coinvolgere in una serata-tributo molti degli artisti che hanno avuto il piacere di suonare e conoscere “il Best”, con l’obiettivo di rendergli un doveroso omaggio.

Così, sabato 24 febbraio (ore 21.30; ingresso 10-13 euro) l’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89 ospiterà un concerto che, nelle intenzioni degli organizzatori, sarà l’occasione per dirgli addio gioiosamente, in quella Milano che lo stava aspettando e in cui non vedeva l’ora di suonare, la città che lo vide nascere musicalmente tanti anni fa con la Tre Castelli Blues Band, in seguito con i RockGoredo, poi con Cooper Terry e, infine, con i Blues Power.

La musica, e il blues in particolare, sarà la colonna sonora ideale per l’ultimo saluto al “Best” che, nonostante il suo carattere schivo e “brontolone”, aveva una sensibilità particolare, condita sapientemente dall’irriverenza meneghina che lo ha sempre accompagnato.

Il concerto-omaggio è stato organizzato rispettando le volontà della moglie Raffaella Ferrari e l’intero incasso della serata sarà devoluto alla famiglia del “Best”. Molti artisti del panorama nazionale hanno già confermato la loro partecipazione: i fratelli Marco e Franco Limido, Gigi Cifarelli, Lillo Rogati, Michael Loesh, Enrico Tommasini, Carlo Fassini, Ubi Molinari e Dan Martinazzi, ma altri musicisti potrebbero aggiungersi