E’ Guinness World Record per il duo dei Blues Brothers di radio3i, la radio privata più ascoltata della Svizzera, entrati nella storia della maratona radiofonica più lunga al mondo, in due, senza dormire: oggi 14 febbraio alle ore 16.00 con 100 ORE, 2 MINUTI E 20 SECONDI

La sfida, iniziata un po’ per gioco, un po’ per pazzia, è partita sabato 10 febbraio alle ore 12.00. Il record da battere era di 100 ore, in mano a due dj belgi , Peter Van de Veire ed Eva Daeleman, dal 2015.

Da allora più coppie di speaker radiofoniche hanno tentato di superalo, senza successo! A decretare l’entrata nel Guinness dei Primati dei Blues Brothers di radio3i, il giudice ufficiale del World Guinnes Record, Lorenzo Veltri, già assistente nella trasmissione di Canale 5 dello Show dei Record condotta da Gerry Scotti.

La sfida vinta: Essere ON AIR, H24, per almeno 100 ore, sempre in due, con soli 5 minuti di pausa all’ora, cumulabili, da usufruire sempre insieme per dormire, rilassarsi e andare in bagno. Due testimoni si sono alternati ogni 4 ore per verificare pause, durata degli interventi, ospiti e tutti gli aspetti della vita quotidiana dei conduttori.

A disposizione un mini studio arredato ad hoc con 1 cyclette, una piccola palestra, un divanetto, un frigo, un forno a micro-onde e una TV. A visionare le loro performances e decretare il Record, Il giudice ufficiale del World Guinnes Record, Lorenzo Veltri.

La loro diretta è stata seguita su radio3i e su teleticino.ch H24 in una sorta di mini reality che ha raggiunto un tale successo tale di ascoltatori e telespettatori che l’appuntamento quotidiano su Teleticino è diventato, in poche ore, un reality vero e proprio. Ascoltatore, Telespettatori e pubblico social hanno tifato fin da subito per i Blues Brothers inviando messaggi, oltre 8.000, contattandoli al telefono, presentandosi in radio per abbracciarli o sostenerli.

I dati registrati da Teleticino sono sbalorditivi per una piccola tv regionale, ancor più se letti nel contesto della settimana di vacanza di Carnevale: 78’400 contatti, con il 6% di ascolto sulle 24 ore. Oltre il quadruplo degli ascolti medi sulla giornata che l’emittente del Canton Ticino realizza normalmente.