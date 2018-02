Lunedì 5 Febbraio è la giornata Nazionale contro lo spreco alimentare. Secondo gli ultimi dati della FAO, nel mondo ogni anno viene sprecato 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, per un valore di oltre 2000 miliardi di euro. Questo significa che 1/3 della produzione mondiale di cibo finisce nella spazzatura. Solo in Italia, ogni anno, vengono buttati via alimenti per oltre 12 miliardi e mezzo di euro.

Per sensibilizzare tutti al problema dello spreco alimentare Peppa Pig, l’idolo di tutti i bambini, supporta il progetto di Banco Alimentare LIFE-Food.Waste.StandUp.

Peppa Pig ha creato per tutti i bimbi uno speciale decalogo con 10 semplici regole da adottare in casa e 2 simpaticissimi art work per imparare divertendosi, mentre Banco Alimentare invita tutti a collegarsi al sito www.lifefoodwastestandup.eu per cimentarsi in una ricetta esclusivamente realizzata con alimenti già in casa o a sottoporsi al quiz per misurare quanto si è attenti al risparmio domestico.

Tramite l’hashtag #iorecupero Banco Alimentare e Peppa Pig invitano tutti a condividere sui social le buone pratiche per evitare lo spreco alimentare.