Come già ampiamente anticipato, è fissato per il prossimo 5 marzo il termine ultimo per la presentazione dei progetti da parte degli stilisti che intendono partecipare alla selezione per la fase finale della GDD FASHION WEEK. Tante le opportunità riservate ai fashion designer, considerando che il contest assegnerà quest’anno due primi posti: uno riservato alla categoria “stile” e l’altro alla “sperimentazione”.

Una scelta maturata per dare risalto alla ricerca e alla sartorialità, senza ricorrere a nessun tipo di compromesso, ma seguendo la personale idea di moda che gli artisti del taglio e del cucito vivono nel proprio divenire.

I due “ambienti” della GDD FASHION WEEK rendono la competizione ancora più interessante, ponendo di fronte tradizione e modernità. Ad entrambi i vincitori è garantito un fondo capitale da 1.500,00 euro. Ogni stilista, per come strutturato nel bando dal consulente legale Ilaria Lupi, sarà giudicato su queste due direttrici di voto: coloro che registreranno i livelli di preferenza più elevati saranno ritenuti i vincitori.

Aumentato anche il premio per la Fashion Dinner, che passa da trecento a 400,00 euro. Modificato radicalmente anche il premio della Stampa. Per questo particolare riconoscimento, che verrà assegnato a conclusione della Serata di Anteprima, verranno individuati tre diversi fashion designer: ad ognuno di loro è assicurato uno speciale redazionale, con tanto di intervista e servizio fotografico, sul magazine “La mia boutique” diretto da Stefania Arnaldi.

La partecipazione al contest comprende la presentazione di tre abiti taglia 42. La commissione di selezione indicherà entro il 30 marzo 2018 i fashion designer che prenderanno parte alla kermesse, pubblicandone l’elenco sul sito www.gddfashionweek.it. La scadenza è improrogabile: per iscriversi c’è tempo fino al 5 marzo 2018.

La direzione artistica della kermesse intende ringraziare il sindaco Mario Pizzino, l’assessore al turismo Concetta Veltri ed i componenti dell’intera giunta che, nei giorni scorsi, con l’adeguamento della delibera 333/2010, hanno avallato il nuovo corso della kermesse. Un gioco di squadra, quello con l’esecutivo, che certamente si riverbererà positivamente nelle settimane a venire.

Il calendario completo della GDD FASHION WEEK, che si concluderà con la Serata di Gala del 4 agosto, oltre alla Serata di Anteprima e alla Fashion Dinner (eventi già noti al grande pubblico), prevede la riconferma dell’appuntamento “Dalla parte delle donne” che coniugherà il fascino della moda con l’attualità delle tematiche connesse all’universo femminile.