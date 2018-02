Gaetano Pini -Day Hospital di Reumatologia

Una superfice più ampia, che da 350 passa a 500 metri quadrati, nuovi ambulatori, sale d’attesa più confortevoli, spazi che permetteranno di gestire al meglio visite e terapie. Oggi, alla presenza dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, è stato inaugurato il nuovo reparto Day Hospital di Reumatologia dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-CTO, presso l’Ospedale Pini (Via Pini 9, blocco B, 3° piano).

Con un volume annuo di oltre 21.000 prestazioni, il reparto è accreditato per lo svolgimento di attività ambulatoriale, per ricoveri in Day Hospital a finalità sia diagnostiche che terapeutiche, e per Macroattività Ambulatoriale ad Alta Complessità Assistenziale (MAC).

“Sono lieto e orgoglioso di inaugurare questo reparto – ha dichiarato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera –. Oggi la sanità pubblica lombarda si arricchisce di un nuovo, prezioso tassello, e l’ASST Pini-CTO si conferma punto di riferimento a livello nazionale per la reumatologia. In questi spazi saranno curate e assistite persone che si confrontano ogni giorno con una malattia cronica. Persone per le quali in Lombardia, negli ultimi anni, è stato fatto di più che in ogni altra regione italiana. Da questo punto di vista – conclude l’Assessore – al significato sociale e sanitario dell’inaugurazione odierna si aggiunge anche un importante valore simbolico”.

“Siamo orgogliosi di presentare oggi al pubblico il nuovo reparto Day Hospital”, dichiara Francesco Laurelli, Direttore Generale dell’ASST Pini-CTO. “Rafforziamo, così, la nostra risposta alle esigenze di cura della popolazione sul fronte di una specialità, la reumatologia, di cui questo Ospedale rappresenta un’eccellenza a Milano e a livello nazionale, per quanto riguarda le prestazioni specialistiche offerte, l’innovazione legata alla ricerca e alla didattica, e i percorsi di presa in carico dei pazienti cronici”.