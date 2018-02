Filippa Lagerback e Daniele Bossari a Verissimo

“Dopo 17 anni e dopo un periodo difficile ci si può ritrovare e amarsi come il primo giorno”.

Così Filippa Lagerback racconta a Verissimo, (in onda domani) la crisi del suo rapporto con il compagno Daniele Bossari e la loro rinascita come coppia.

Ai microfoni del talk show confida: “Sono arrivata a dire a Daniele che ero disposta a lasciarlo andare per fargli ritrovare la sua felicità, perché quella era più importante di noi. Per me – aggiunge – era più importante che lui ritrovasse la sua luce negli occhi”.

Conduttore affermato, Daniele negli ultimi anni si era rinchiuso completamente in se stesso. A Silvia Toffanin, che le chiede la causa di questa crisi, la conduttrice svedese risponde: “Perché Daniele è molto sensibile e creativo e si identifica con il suo lavoro.

Ha detto no troppe volte a varie proposte di lavoro, facendosi un po’ di terra bruciata intorno. Il suo percorso di rinascita è iniziato quando ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip”.

Ora, dopo aver vinto il reality di Canale 5 ed essere entrato nella squadra de ‘L’isola dei famosi’ come opinionista, Daniele è completamente rinato, tanto che Filippa afferma: “Siamo tornati a sorridere. Sono molto innamorata. Io voglio proprio stare con questo uomo. ”.