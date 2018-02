È disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale la colonna sonora dell’ultimo capitolo della trilogia Fifty Shades “Fifty Shades Freed Official Soundtrack”.

La raccolta contiene anche l’inedito di LIAM PAYNE e RITA ORA “For You (Fifty Shades Freed)”, (https://fiftyshadesfreed.lnk.to/ForYouPR) scritto da Ali Payami (Taylor Swift, The Weeknd), Ali Tamposi (Kelly Clarkson) e dal multistrumentista watt, che ha superato in breve tempo quota 37 milioni di stream e 30 milioni di views per il video https://youtu.be/RQUuqbzQVsY. I due artisti sono stati ospiti del Tonight Show di Jimmy Fallon dove hanno cantato live https://youtu.be/VSKuhdmYkUU.

Oltre a Liam Payne e Rita Ora, “Fifty Shades Freed Official Soundtrack” contiene brani di Hailee Steinfeld x BloodPop, Black Atlass feat. Jessie Reyez, Whethan & Dua Lipa, Julia Michaels, Kiana Ledé feat. Prince Charlez, Bishop Briggs, The Spencer Lee Band, Sabrina Claudio, Miike Snow, Shungudzo, Jessie J, Samantha Gongol (of Marian Hill) feat. Juliette Armanet, Sia, Jacob Banks & Louis the Child e Danny Elfman.

Nel disco anche il successo 5 volte Platino in Italia e con oltre 646 milioni di riproduzioni “Love Me Like You Do” di Ellie Goulding, brano che faceva parte della colonna sonora del primo capitolo della trilogia inserito in questo album in una nuova versione.

Questa la tracklist completa:

1. “Capital Letters” – Hailee Steinfeld x BloodPop

2. “For You (Fifty Shades Freed)” – Liam Payne & Rita Ora

3. “Sacrifice” – Black Atlass feat. Jessie Reyez

4. “High” – Whethan & Dua Lipa

5. “Heaven” – Julia Michaels

6. “Big Spender” – Kiana Ledé feat. Prince Charlez

7. “Never Tear Us Apart” – Bishop Briggs

8. “The Wolf” – The Spencer Lee Band

9. “Are You” – Julia Michaels

10. “Cross Your Mind” – Sabrina Claudio

11. “Change Your Mind” – Miike Snow

12. “Come on Back” – Shungudzo

13. “I Got You (I Feel Good)” – Jessie J

14. “Ta Meilleure Ennemie (Pearls) ” – Samantha Gongol (of Marian Hill) feat. Juliette Armanet

15. “Deer in Headlights” – Sia

16. “Diddy Bop” – Jacob Banks & Louis the Child

17. “Love Me Like You Do (Fifty Shades Freed Version)” – Ellie Goulding

18. “Freed” – Danny Elfman

19. “Seeing Red” – Danny Elfman

20. “Maybe I’m Amazed” – Jamie Dornan [Bonus Track]

21. “Cross Your Mind (Spanish Version)” – Sabrina Claudio [Bonus Track]

22. “Pearls” – Samantha Gongol (of Marian Hill) [Bonus Track]

“Fifty Shades Freed” è il capitolo finale della fortunata trilogia Fifty Shades (www.fiftyshadesmovie.com), fortunata sia per quanto riguarda i libri di E L James, i film che sono stati estratti e le colonne sonore che li hanno accompagnati.

La Colonna Sonora del primo capitolo Fifty Shades of Grey Official Soundtrack ha raggiunto nel 2015 la #2 posizione della Billboard Top 200, ottenuto la certificazione di disco di Platino ed è diventato il settimo album più venduto dell’anno. Fifty Shades Darker Official Soundtrack, pubblicato nel 2017, ha ottenuto la vetta della Billboard Top 200 e il disco d’oro.