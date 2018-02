Federico Carro ospite live a Sanremo Sol

Non solo i cantanti concorrenti in gara, ospiti di fama mondiale, intere truppe di giornalisti e personaggi più in voga dello spettacolo i presenti nella città dei fiori nella settimana del Festival.

Proprio accanto al prestigioso Teatro Ariston, nella centralissima Via Matteotti, avrà infatti la sua postazione Sanremo Sol: un salotto televisivo, diretto da Giuseppe Grande, all’interno del quale si alterneranno i cantanti in gara, gli ospiti italiani e internazionali, e, ovviamente, il presentatore e direttore artistico Claudio Baglioni.

E’ in questa location esclusiva, tra red carpets e conferenze stampa delle testate nazionali più importanti, che sarà presente anche il cantautore spezzino Federico Carro, pronto a farsi largo con umiltà tra i big della musica e a lanciarsi in ospitate incredibili all’interno di Sanremo Sol.

Lo attendono interventi trasmessi su numerose emittenti Fm e tv, ma soprattutto lo attende l’intervista curata dalla voce di Massimo Cervelli: anche Rai Radio 2 avrà la sua postazione nei dintorni dell’Ariston, per seguire direttamente il Festival con Carro che avrà l’opportunità di sintonizzarsi direttamente con il pubblico di Radio Rai dai cui microfoni l’artista parlerà delle sue canzoni e dei suoi progetti ad un grande pubblico in occasione del più atteso evento dello spettacolo e della musica leggera.

Il 10 febbraio tra le 15 e le 18:30 Federico Carro sarà ospite con intervista con:

Massimo Cervelli (Rai Radio 2) / Antonio Paolino (Mediaset Sport) per Sanremo Sol in diretta tv;

Riccardo Pellegrini all’interno del Sanremo Sol (3/4 minuti + esibizione)

Orasanremo, in onda su un centinaio di radio il giorno segunte

Silver Music Radio

Punto Radio Bologna Tv

Lombardia Tv

Sanremo Sol in diretta da Sanremo sui canali tv: Vuemme – canale 88 per la Lombardia, Piemonte orientale e Emilia e Toscana 813, Trm 24 in Puglia e Basilicata canale 16 Sky canale 519, La Nuova Tv, canale 12 in Calabria Sky 840, R 24 Radio in fm in riviera ligure.