Federica Carta: “Molto Più Di Un Film”- nuovo singolo

In anteprima digitale il primo febbraio e dal 2 in tutte le radio, arriva “MOLTO PIU’ DI UN FILM” il nuovo singolo di Federica Carta che anticipa l’album previsto in uscita questa primavera.

A poco meno di un anno dall’uscita dell’album di debutto –“Federica”- certificato oro e due date live di grande successo a Roma e Milano, Federica lo scorso novembre ha duettato con Shade nel singolo “Irraggiungibile”, certificato disco di platino in poco più di un mese, con oltre 40 milioni di visualizzazioni.

Il 2018 sarà un anno di nuovi progetti che la vedranno protagonista su più fronti: artista, cantautrice, performer live e conduttrice TV. A primavera uscirà il nuovo album, anticipato appunto dal singolo “Molto più di un film”, brano scritto e composto da Federica insieme a Giulia Anania e Marta Venturini, mentre dal 28 gennaio sarà la conduttrice del nuovo programma di Rai Gulp “Top Music”, appuntamento musicale con le classifiche ufficiali Fimi/GfK della musica più venduta in Italia.

Federica parte in tour da maggio di quest’anno. Di seguito le date finora confermate:

3/05 Treviso-New Age Club; 5/05 Milano-Magazzini Generali; 8/05 Bari-Demodé Club; 11/05 Napoli-Hart; 12/05 Roma-Quirinetta; 15/05 Firenze-Viper; 18/05 Catania-Land La Nuova Dogana; 19/05 Palermo-I Candelai; 25/05 Torino-Hiroshima Mon Amour; 26/05 Nonantola (MO)-Vox Club.