Electric Souls e Fioramonti & Polonara

Venerdì 16 febbraio 2018 – ore 21,30 – contributo 12 euro (compreso buffet)

Dietro Le Quinte – via Aretina 150/a – Sieci (Firenze)

ELECTRIC SOULS

Per descrivere la loro musica hanno coniato un nuovo genere, earth rock. Il termine racchiude l’identità musicale degli Electric Souls, in concerto venerdì 16 febbraio al Dietro Le Quinte di Sieci (ore 21,30 – Firenze) per la rassegna Classico e Acustico 2018.

Electric Souls è il power trio classico composto da Dario Mangano alla chitarra e voce, Alberto Palloni al basso e Alessio Berni alla batteria. Attiva dal 2015, la band ha pubblicato un primo Ep, “Electric Souls”, nel 2016.

Alla serata si accede con un contributo di 12 euro, comprendente buffet di prodotti tipici del territorio (dalle ore 20 alle ore 21,30). Ingresso soci Acsi, per iscrizioni online http://entro.in/club/online.php?PR=dietrolequinte.

ADRIAN FIORAMONTI &

DARIO POLONARA

Tango & jazz

Il duo Polonara-Fioramonti nasce dalla sintesi fra le esperienze musicali dei suoi componenti, in particolare quelle legate al tango e al jazz. Tanto lontane geograficamente quanto vicine nelle origini (nei bassi fondi di Buenos Aires il tango, nei ghetti neri degli Stati Uniti il jazz), queste due musiche conservano oggi un comune denominatore: l’approccio all’improvvisazione.

Chitarra e bandonéon protagonisti sabato 17 febbraio al Dietro Le Quinte di Sieci (ore 21,30 – Firenze) per la rassegna “Tradizionale & Folklorica”.

Non mancano omaggi ad Astor Piazzolla e al folklore argentino.

