Drake: Il nuovo singolo “God’s Plan”

DRAKE batte DRAKE e tutti gli altri.

Il suo nuovo singolo “GOD’S PLAN” è la canzone più ascoltata in streaming al mondo di tutti i tempi con oltre 100 milioni di stream in una settimana ed è la canzone più ascoltata in streaming sia su Apple Music (60 milioni di stream/settimana) che su Spotify (4.7 milioni di stream in un solo giorno).

Il brano ha debuttato al #1 posto della classifica americana singoli, la Billboard Hot 100, ma a fare la differenza rispetto al passato è il fatto che il brano ha raggiunto la #1 posizione solo grazie allo streaming ed è la prima volta che Drake debutta direttamente in vetta.

Oltre agli Stati Uniti, la canzone ha debuttato al #1 posto anche nella classifica inglese.

“God’s Plan” è una delle due tracce (l’altro inedito è “Diplomatic Immunity”) che Drake ha pubblicato a sorpresa lo scorso 19 gennaio nell’EP “Scary Hours”. Il brano è un’auto riflessione di Drake sulla sua vita e sul suo futuro, sulla gente che lo circonda e su chi desidera il suo fallimento.