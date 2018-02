Diodato e Roy Paci : “Adesso”

Diodato e Roy Paci sono tra i 20 big in gara al Festival di Sanremo. I due artisti portano sul palco dell’Ariston il brano “Adesso” che sarà disponibile in streaming e in tutti i digital stores dalla notte del 7 febbraio, dopo la prima esibizione degli artisti sul palco dell’Ariston.

Per l’occasione, dal 9 febbraio sarà disponibile negli e-commerce l’esclusivo 45 giri contenente due versioni del brano: l’originale e la strumentale.

Da oggi è anche online il video del brano in gara a Sanremo http://bit.ly/Adesso-YouTube

Nella serata del venerdì, dedicata ai duetti, Diodato e Roy Paci ospiteranno sul palco Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani, che per l’occasione ha impreziosito il brano con una barra scritta e musicata da lui.

“Ho conosciuto Diodato qualche anno fa – racconta Ghemon – a L’Aquila in un festival organizzato dagli Afterhours e da allora ho sempre nutrito una grande stima nei suoi confronti. Trovo che sia una voce unica nel panorama della musica italiana ed è per me un onore affiancare lui e Roy Paci in questa avventura contribuendo con una mia strofa inedita”

La grande voce di Diodato e il maestoso suono dei fiati di Roy Paci e dei suoi musicisti si uniranno così al flow di Ghemon, dando vita ad un mix particolare e inedito sul palco dell’Ariston.

Dopo la partecipazione a Sanremo, Diodato partirà nuovamente in tour con il proprio progetto solista e la sua band. Ecco le prime date annunciate:

16/03 SPAZIO 211 – Torino

20/03 TEATRO CRISTALLO – Bolzano

24/03 TENDER CLUB – Firenze

26/03 SALUMERIA DELLA MUSICA – Milano

07/04 MONK – Roma

13/04 EREMO CLUB – Molfetta (BA)