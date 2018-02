“Darwin Day 2018″ al Museo di Storia Naturale -Milano

Oggi martedì 6 febbraio, è il “Darwin Day 2018″, la giornata dedicata agli approfondimenti scientifici su temi ogni edizione diversi. Quest’anno nell’Aula Magna del Museo di Storia Naturale, da sempre sede milanese dell’iniziativa, si parlerà di fake news, per raccontare come queste siano tutt’altro che una novità dei nostri tempi e per fornire elementi di conoscenza dei metodi e della storia della scienza utili per distinguere il vero dal falso.

Il dibattito sull’attendibilità delle informazioni infatti frequentemente riguarda argomenti scientifici, soprattutto nei campi della biologia, della medicina e della fisica.

Il Darwin Day 2018 è realizzato dal Museo di Storia Naturale in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Naturali (SISN) con la partecipazione di: Associazione Didattica Museale (ADM), Centro Filippo Buonarroti (CFB), Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP), Italia Unita per la Scienza (IUxS), Pikaia il portale dell’evoluzione Scienzainrete Scienza Under 18 Società Italiana di Biologia Evoluzionistica (SIBE).

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.