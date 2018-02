Con grande piacere vi comunichiamo che il cinema Teodolinda di Monza proseguirà la propria attività.

In occasione dell’incontro svoltosi con le Istituzioni Comunali, la proprietà immobiliare ha comunicato la sua decisione di prorogare ad Anteo il contratto d’affitto per un altro anno.

La programmazione con i migliori film in prima visione, le rassegne del lunedì e del martedì – Al cinema con tè e A qualcuno piace al cinema la proposta di film in lingua originale, Sound&Motion Pictures, oltre che tanti eventi e iniziative, avranno ancora la propria casa al cinema Teodolinda.

L’offerta di cinema di qualità continuerà anche al Capitol e al Metropol spazioCinema con l’impegno da parte nostra, coerentemente a quanto sempre fatto, non solo di allargare la proposta culturale, ma anche di pensare a miglioramenti degli spazi a disposizione della città di Monza.

Anteo spazioCinema, da sempre contraria alla chiusura del cinema Teodolinda, ha creduto, e continua a credere, nell’importanza della sala cinematografica quale luogo sociale cittadino, punto di riferimento culturale, sociale e di svago per la città: per questo motivo siamo sempre aperti a studiare e sviluppare progetti specifici per rilanciare il processo della fruizione di cinema che risponda ai gusti di tutti.