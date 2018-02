Cigarettes After Sex, a luglio in Italia

Un grande ritorno quello dei CIGARETTES AFTER SEX che, acclamatissimi dal pubblico italiano, approderanno in due tra le location più caratteristiche del nostro paese: il 9 luglio nel cortile medioevale di Ferrara al Ferrara Sotto Le Stelle e il 10 luglio al teatro romano di Ostia Antica (Roma) per il Rock in Roma.

Segno distintivo del dream pop dei CIGARETTES AFTER SEX – formati da Greg Gonzalez, Phillip Tubbs, Randy Miller e Jake Tomsky – è sicuramente la voce androgina e sofisticata del cantante, Greg Gonzalez, che attraverso canzoni soavi e testi semplici arriva diretto al cuore degli ascoltatori.

La band ha pubblicato lo scorso anno l’album d’esordio “Cigarettes After Sex” – anticipato dal singolo “K” che ad oggi ha raggiunto oltre 5 milioni di views su YouTube – una raccolta di morbide canzoni d’amore che, con stile inconfondibile accompagnato da atmosfere oniriche, li contraddistingue nel loro genere puro.

Le principali influenze dei CIGARETTES AFTER SEX sono i Cocteau Twins, i Red House Painters, i Joy Division e pezzi dei primi anni ’60 come I Love You Love Me dei Paris Sisters.

L’anno del debutto è stato il 2012 con l’ep “l”, con cui la band si fa conoscere al pubblico ottenendo un grande successo con la canzone “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”, che, grazie al passaparola dei fan, ha raggiunto, ad oggi, oltre 66 milioni visualizzazioni.

CIGARETTES AFTER SEX con i due appuntamenti estivi sono pronti a far sognare i fan italiani grazie ai loro brani idilliaci.