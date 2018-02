Bollate: M’illumino di Meno

Quest’anno il Comune di Bollate aderisce alla XIV edizione dell’iniziativa M’illumino di Meno promossa da Radio2 e Caterpillar in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Il tema è la bellezza del camminare e dell’andare a piedi, perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo.

Servono 555milioni di passi e anche Bollate vuole dare il suo contributo.

Partecipare, insieme al Comune, all’iniziativa è facile: basta presentarsi davanti alla Biblioteca, in piazza C.A. Dalla Chiesa alle ore 17,45 del 23 febbraio. Da lì incomincia il viaggio bollatese verso il Parco centrale e il calcolo dei passi che, insieme a tutti quelli raccolti in tutta Italia, renderanno possibile a tutti raggiungere simbolicamente la luna a piedi.

L’iniziativa è organizzata dal Settore Sostenibilità ambientale e Arredo urbano del Comune di Bollate con la collaborazione dei bibliotecari, dei Gruppi di cammino, dell’associazione Amici di Castellazzo, del gruppo podistico Avisino Bollate, dell’AVIS sez. di Bollate, Novate, Baranzate, del Gruppo Doppio passo di Ospiate,

Per un impegno in più:

Ecco il decalogo del Comune per risparmiare sui consumi di energia:

 Spegnere le luci quando non servono e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici.

 Sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria.

 Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola.

 Se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre.

 Ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.

 Utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne.

 Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.

 Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni.

 Utilizzare meno l’automobile e, se possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto.

 Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.