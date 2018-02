Bollate: 8 marzo contest tutto al femminile

Sei una donna bollatese e sei disposta a raccontarci la tua storia attraverso la fotografia? Il Comune di Bollate, Assessorato alle Pari Opportunità, cerca donne disponibili a raccontarsi davanti all’obiettivo del fotografo bollatese Jordan Cozzi, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Donna dell’8 marzo 2018.

“Con questo contest vogliamo dare voce alle storie delle donne bollatesi attraverso l’immagine evocativa della fotografia del pluripremiato artista bollatese Jordan Cozzi.” – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili, Progetto Europa, Pari Opportunità e Lavoro. Invitiamo, quindi, tutte le donne a partecipare al contest che darà vita ad una mostra e ad un “percorso” che verrà inaugurato il 10 marzo prossimo”.

Le categorie in cui candidarsi sono :

nonna/nipote

sorelle

madre/figlia

donna/donna

ragazza sportiva o donna single

Per candidarsi al contest basta inviare un’email all’indirizzo: europa@comune.bollate.mi.it, con tutti i propri dati anagrafici, numero di telefono, categoria per la quale ci si candida e due righe sulla propria storia “da raccontare”.

Scadenza per la presentazione della propria candidatura: 22 febbraio 2018.