Blue Note Off apre il sipario con i Ragonese Bros

Lunedì 5 febbraio – a partire dalle ore 19.30 c/o Sisal Wincity Diaz – P.zza Diaz, 7 Milano

Ingresso Gratuito

Blue Note Off apre il sipario del primo appuntamento presso il Sisal Wincity Milano Diaz, nato per offrire al grande pubblico l’opportunità di ascoltare artisti di fama internazionale e giovani talenti “fuori” dalla storica sede di Via Borsieri.

Il primo spettacolo, con i Ragonese Bros, è fissato nel nuovo palcoscenico di Sisal Wincity di Piazza Diaz, 7 a Milano dove gli ospiti potranno accedere gratuitamente con la programmazione della serata prevista a partire dalle ore 19.30.

ll programma di Blue Note Off presso Sisal Wincity di Piazza Diaz ospiterà ben 14 eventi, dal 5 febbraio al 28 maggio.