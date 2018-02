Belen Rodriguez la madrina dell’Old Star Game

Sarà Belen Rodriguez la Special Guest della terza edizione della Kermesse per il Ritorno dei Miti della Pall Cantù , Olimpia Milano e Pall Varese nel “Derby Triangolare” in programma Sabato 24 Febbraio alle ore 20.30 al Pala Banco Desio.

Una prima assoluta nel mondo della palla a spicchi per la showgirl argentina, che ha aderito a sostenere lo scopo della manifestazione e la causa di Operation Smile.

In compagnia di Dan Peterson, presenterà i rosters delle tre squadre partecipanti in un’atmosfera ricca di ricordi, successi e memorabilia.

Per l’occasione, l’organizzazione allestirà una scenografia d’amarcord con le canotte più rappresentative della storia di Cantù-Milano-Varese.

I biglietti sono disponibili on line ed in tutti i punti vendita VivaTicket in Italia.

www.oldstargame.com