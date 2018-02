Anteo Palazzo del Cinema: rassegna Sigmund Freud – tra cinema e teatro

Al via lunedì 5 febbraio all’Anteo Palazzo del Cinema

la rassegna SIGMUND FREUD – Tra cinema e teatro

Un percorso, attraverso il cinema, per avvicinarsi a Freud

La rassegna, organizzata da Piccolo Teatro di Milano e Anteo Palazzo del Cinema, in collaborazione con Intesa San Paolo, propone una selezione di titoli dal forte legame con le tematiche psicanalitiche. Come spiega Maurizio Porro, curatore della rassegna, «tutto il cinema confina con la psicanalisi, Billy Wilder prima di partire per Hollywood tentò non a caso di intervistare Freud: la cinepresa, rispetto al teatro che allora non aveva gli effetti speciali, era l’arma nuova.»

Serata speciale lunedì 12 febbraio: la proiezione del film 8 e mezzo sarà introdotta da un breve intervento di Maurizio Porro e Fabrizio Gifuni, protagonista dello spettacolo in scena al Piccolo Teatro di Milano Freud o l’interpretazione dei sogni.

PROGRAMMA

Lunedì 5 febbraio 2018

ore 19.30 – Freud – Passioni segrete

di John Huston, 1962 – 120’

ore 22.10 – A Dangerous Method

di David Cronenberg, 2011 – 99’

Lunedì 12 febbraio 2018

ore 19.30 – 8 e mezzo

di Federico Fellini, 1963 – 138’

La proiezione sarà introdotta da un saluto in sala di Fabrizio Gifuni e Maurizio Porro

ore 22.00 – Hollywood Ending

di Woody Allen, 2002 – 112’

Lunedì 19 febbraio 2018

ore 19.30 – L’eclisse

di Michelangelo Antonioni, 1962 – 126’

ore 21.50 – Melancholia

di Lars von Trier, 2011 – 130’

Lunedì 26 febbraio 2018

ore 19.30 – La donna che visse due volte

di Alfred Hitchcock, 1959 – 128’

ore 21.50 – L’uomo che non c’era

di Joel Coen e Ethan Coen, 2001 – 116’

Lunedì 5 marzo 2018

ore 19.30 – Teorema

di Pier Paolo Pasolini, 1968 – 98’

ore 21.30 – Il fascino discreto della borghesia

di Luis Buñuel, 1972 – 105’

Lunedì 12 marzo 2018

ore 19.30 – Che fine ha fatto Baby Jane?

di Robert Aldrich, 1962 – 134’

ore 21.50 – Volver

di Pedro Almodóvar, 2006 – 120’

Biglietto singolo: Intero € 9/ Ridotto € 6,5 (under 26, over 65, Amici del Cinema, AGIS, abbonati Piccolo Teatro)

Abbonamento 4 proiezioni: Intero € 15/ Ridotto € 12 (under 26 e over 65, Amici del Cinema, AGIS, abbonati Piccolo Teatro)

SPECIALE CINEMA + TEATRO: presenta all’Anteo il biglietto dello spettacolo Freud o l’interpretazione dei sogni: potrai acquistare i biglietti o l’abbonamento per i film a prezzo ridotto. Oppure presenta al Piccolo Teatro il biglietto dei film: potrai acquistare il biglietto per Freud o l’interpretazione dei sogni a prezzo ridotto.

Per info e acquisto biglietti: www.spaziocinema.info