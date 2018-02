“Ahoi koi” , la magia degli origami: Spazio Teatro 89

Domenica 4 marzo, allo Spazio Teatro 89 di Milano (ore 11; ingresso 7 euro), la compagnia austriaca Theater Nuu porterà in scena lo spettacolo “Ahoi koi”, indicato ai bambini di età compresa fra uno e quattro anni. Si tratta del penultimo appuntamento della collaudata rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” organizzata dall’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89.

Partendo da un foglio bianco, le due attrici in scena esploreranno in modo giocoso e clownesco le tante possibilità offerte dalla carta e offriranno ai baby-spettatori la possibilità di esprimere liberamente le proprie associazioni mentali.

Dopo la rappresentazione il pubblico sarà, inoltre, invitato a salire sul palco e a toccare con mano gli oggetti di carta utilizzati per lo spettacolo. Lo scopo è quello di regalare ai bambini qualcosa che lasci una traccia e che possano portarsi a casa. Non nelle tasche, ma nella loro immaginazione.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” – Stagione 2017-2018

Ingresso: 7 euro.

Ahoi koi, domenica 4 marzo, ore 11.

Compagnia: Theater Nuu

Di: Sarah Gaderer, Laura-Lee Röckendorfer.

Con: Sarah Gaderer, Laura-Lee Röckendorfer.

Scene, costumi: Theresa Prammer.