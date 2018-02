Aggiornamenti Milano Serravalle – Milano tangenziali spa

A50 TANGENZIALE OVEST

Per consentire il transito di un convoglio eccezionale, in corrispondenza del Ponte Lambro, si rende necessario effettuare le seguenti chiusure:

    Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Venerdì 9 Febbraio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386). Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Quinto de’ Stampi (Km 23+820).

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

    Dalle ore 10:00 alle ore 16:30 da Lunedì 5 a Giovedì 8 febbraio 2018, esclusivamente in orario diurno per quattro (4) giorni consecutivi, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova-Casteggio) nella tratta compresa tra Disinnesto S.S.35 dei Giovi / Certosa di Pavia (Km 8+384) e Pavia Nord-Via Brambilla (Km 7+030). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.

    Dalle ore 10:00 alle ore 16:30 da Martedì 6 a Giovedì 8 febbraio 2018, esclusivamente in orario diurno per tre (3) giorni consecutivi, il traffico proveniente dalla Tangenziale Nord di Pavia verrà indirizzato all’uscita di Pavia Nord-Via Brambilla (km 7+030) Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

    Dalle ore 10:00 alle ore 16:30 da Mercoledì 7 a Giovedì 8 febbraio 2018, esclusivamente in orario diurno per due (2) giorni consecutivi, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Istituti Universitari (km 6+138). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo.

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.