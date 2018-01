Visioni Concentriche del Martinitt.

Domenica 4 febbraio il primo di tre appuntamenti, pensati per riflettere -grazie a importanti tavole rotonde- sulla quotidianità e sulle nuove dinamiche comunicative.

In prima assoluta milanese il film indipendente MADELEINE, di AINOM Films in collaborazione con AmegO Film. Una fiaba moderna con tanto di orco. Uno specchio dei nostri tempi, che lasciando delicatamente la violenza fuori campo, punta la cinepresa su diversi temi delicati: l’innocenza (non solo fisica) rubata, l’omertà che ne consegue, il pericolo dove non te l’aspetti, ma anche la genitorialità assente di oggi e l’incredulità di un padre che se ne fa scudo.

Dei silenzi da rompere, ma anche da ascoltare, si parlerà subito dopo il film nella tavola rotonda.

4 Febbraio 2018 – ore 21 visione del film “Madeleine” e a seguire

Tavola rotonda

Parliamone

Come trattare argomenti spinosi con diversi linguaggi.

Interverranno: Mario Garofalo e Lorenzo Ceva Valla – autori e registi del film “Madeleine”;

Claudia Di Palma – Onlus SVS DAD; Ussi Alzati – Direttrice del Teatro Martinitt e interprete dello

spettacolo “Non dirlo a nessuno”.