“Una vita che ti sogno” – Nuovo singolo di Morandi

“UNA VITA CHE TI SOGNO” è il nuovo singolo di GIANNI MORANDI, da domani in radio. Il brano è il secondo estratto da “d’amore d’autore”, il suo 40esimo album di inediti.

Un progetto unico, che porta la firma di grandi autori della musica italiana: Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso , Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene “Onda su onda”, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia.

“Ho incontrato Tommaso Paradiso un paio di anni fa in un ristorante romano con Federico Russo, che mi parlò del suo gruppo, i Thegiornalisti” – racconta Gianni – “Quando ho ascoltato il suo pezzo “Sold Out”, ho cominciato a seguirlo e così l’ho chiamato e gli ho chiesto di scrivermi una canzone. È nata quindi Una vita che ti sogno, brano che sento fatto apposta per me.”

Il 24 febbraio da Rimini partirà il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”.

I biglietti per le date del tour, prodotto da F&P Group e Riservarossa, in collaborazione con Mormora Music, sono disponibili online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.

Rtl 102.5 è la radio partner del tour.