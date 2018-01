“Un po’ di amici” allo Spazio Teatro 89 Milano

È uno spettacolo con oggetti, pupazzi e suoni dal vivo quello in programma domenica 28 gennaio (ore 11; ingresso 7 euro) allo Spazio Teatro 89 di Milano, intitolato “Un po’ di amici”, adatto ai bambini di età compresa fra uno e quattro anni e portato in scena da Giorgio Gabrielli. L’appuntamento fa parte della collaudata rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo”, organizzata per l’ottava stagione consecutiva dall’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89.

Lo spettacolo è scandito dallo scorrere del tempo nell’arco di una giornata: mattina, pomeriggio, sera e notte. In scena, il protagonista si muove insieme ai suoi amici (Milton, Luca, Angelica, Pino il pinguino, il Re topo…) nelle stanze di una casa bellissima e gioca con loro. In mezzo al canto di meravigliosi uccellini, il rito della colazione segna l’inizio della giornata: una farfalla golosa vola vicino al protagonista e vuole bere dalla sua tazza di tè.

In salotto, il papà topo è addirittura un re e la figlia una principessa, ma questa storia va ascoltata dall’inizio alla fine, se non viene interrotta da Martino, orsetto lavatore che dorme appisolato in camera da letto su un morbido cuscino.

Le tecniche usate sono quelle tipiche del teatro di figura, pupazzi a stecca e a molla, animazioni, e scenografie volanti. L’atmosfera raccolta intorno a un tavolino invita i bambini a essere pubblico attivo dello spettacolo e a interagire con l’attore e i suoi personaggi: “Un po’ di amici” è un vero battesimo teatrale per i baby-spettatori, uno spazio sensoriale per toccare, annusare e sentire il teatro con gli occhi e il corpo.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 02-0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Teatro Piccolissimo… e non solo – Stagione 2017-2018

Ingresso: 7 euro.

“Un po’ di amici”, domenica 28 gennaio 2018, ore 11.

Di e con: Giorgio Gabrielli.

Età consigliata: 1-4 anni.

Durata: 50 minuti circa.

Teatro di figura (oggetti, pupazzi e suoni dal vivo).