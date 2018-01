“My My My!” è il nuovo singolo inedito di TROYE SIVAN.

il brano anticipa l’uscita del suo nuovo album atteso per questa primavera per la Capitol Records.

“My My My!”, già disponibile in digitale e in programmazione radiofonica nel nostro paese da domani – venerdì 26 gennaio, è accompagnato da un video diretto da Grant Singer (Lorde, The Weeknd), e visibile su Vevo che nelle prime 24 ore ha totalizzato oltre 3.5 milioni di views.