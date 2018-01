Complici web, social media e blog, sempre più spesso ci si affida alle fonti più disparate per cercare informazioni su argomenti relativi alla salute, perdendo di vista gli unici interlocutori con cui varrebbe davvero la pena avere un confronto: i medici. Proprio per permettere ai cittadini di avere un dialogo diretto con degli esperti che, grazie a un linguaggio semplice e divulgativo, parleranno di alcune importanti patologie di interesse generale, tornano i Mercoledì della Salute dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.

Giunti alla VII edizione, gli storici appuntamenti di Via San Vittore si rinnovano alla luce dell’attuale escalation di fake news, falsi miti e luoghi comuni in ambito medico. Emblematico il titolo del nuovo ciclo di incontri: “Caro dottore, è vero che…?”. È vero che mettendo un granello di sale sul dente la carie sparisce? È vero che la febbre passa con una bella sudata? Ecco alcune credenze popolari a cui gli esperti daranno risposta, rivelando la “vera verità” che deriva dalle evidenze scientifiche.

“Oggi gli ospedali non possono più essere luoghi monolitici e autoreferenziali che si limitano a erogare prestazioni”, commenta Carmen Sommese, Direttore Sanitario Aziendale Gruppo MultiMedica. “Devono saper comunicare con il territorio e la cittadinanza, strutturandosi come ‘ospedali aperti’, agorà dove condividere conoscenza e fare cultura. In quest’ottica abbiamo impostato gli incontri del ciclo ‘Caro dottore, è vero che…?’ come mini talkshow in cui i cittadini si sentano liberi di intervenire attivamente con domande e richieste di chiarimento, vivacizzando così la discussione. Ci auguriamo di riuscire ad avvicinare il pubblico alla classe medica e recuperare quell’alleanza medico-paziente imprescindibile per ogni strategia terapeutica”.

Tutti gli incontri, a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, si svolgono alle ore 18:00, presso l’Aula CAN dell’Ospedale San Giuseppe, in Via San Vittore 12. Si parte mercoledì 17 gennaio con l’incontro dal titolo “Tutto d’un fiato”, in compagnia del dottor Sergio Harari, Direttore Dipartimento di Scienze Mediche e Unità di Pneumologia del San Giuseppe. Per comunicare la propria partecipazione rivolgersi a: Farmacia dei Padri Fatebenefratelli, via San Vittore 12, Milano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 19.15 – Tel. 02 86454006

Gli incontri successivi:

• 14 febbraio, “La storia di Blanche e Marie. Luci e ombre dei raggi X”, Prof. Maurizio Zompatori, Direttore Unità di Diagnostica per Immagini, Ospedale San Giuseppe;

• 14 marzo, “Farmaci: istruzioni per l’uso”, Prof. Silvio Garattini, Direttore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri;

• 18 aprile, “Vecchio e fragile a chi?!”, Dr.ssa Gaia Spinetti, Ricercatrice, Gruppo MultiMedica e Dr. Franco Carnelli, Direttore Unità di Ortopedia, IRCCS MultiMedica;

• 16 maggio, “A me gli occhi”, Prof. Paolo Nucci, Direttore Clinica Oculistica Universitaria, Ospedale San Giuseppe;

• 6 giugno, “Che giramento di testa”, Dr Pietro Bassi, Direttore Unità di Neurologia, Ospedale San Giuseppe;

• 26 settembre, “Il cuore tra mito e realtà”, Dr. Edoardo Gronda, Direttore Unità di Insufficienza Cardiaca e Ricerca nello Scompenso, IRCCS MultiMedica;

• 24 ottobre, “Diabete: giochiamo d’anticipo”, Prof. Antonio Ceriello, Direttore Unità di Diabetologia, Gruppo MultiMedica;

• 28 novembre, “Se tieni alla salute, non lasciarti influenzare”, Prof. Fabrizio Pregliasco, Virologo, Università degli Studi di Milano.