The Chainsmokers – live all’Umbria Jazz di Perugia

The Chainsmokers: il duo dei record che ha dominato tutte le classifiche internazionali nel 2017, vincitore all’ultima edizione dei Grammy come Best Dance Recording, dopo il successo della data di Milano e dell’imminente show a Bologna, torna in Italia il 17 luglio 2018, all’interno della rassegna Umbria Jazz di Perugia per un’unica data estiva.

Biglietti in vendita dalle ore 11 di giovedì 25 gennaio su www.ticketone.it e dalle 11 di venerdì 26 gennaio in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone.

