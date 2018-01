Con “La Traviata” in programma il 27 gennaio prosegue la collaborazione con AsLiCo – Associazione Lirica e Concertistica Italiana – del Teatro Sociale di Como per la proposta lirica del Teatro Superga.

“La Traviata” con la regia di Roberto Catalano sarà interpretata dai cantanti AsLiCo, accompagnati dall’Orchestra 1813 diretta dal M° Jacopo Brusa.

Ormai alla tredicesima edizione, il progetto Pocket Opera, inaugurato nel 2006 con il sostegno del Circuito Lirico Lombardo e della Regione Lombardia, propone per il 2018 il celebre titolo del grande repertorio lirico che porta in scena la tragica vicenda d’amore di Violetta e Alfredo.

In scena cantanti selezionati e preparati dall’AsLiCo, che con entusiasmo affrontano la tournée in compagnia dell’Orchestra 1813, invadendo i palcoscenici affinché il pubblico possa rivivere la grande lirica in edizione tascabile. Opere ‘travestite’, in una nuova rielaborazione musicale e drammaturgica, che sanno rinnovare l’incantesimo tra pubblico e palcoscenico.

L’appuntamento con la lirica di AsLiCo proseguirà con “Lirica a Corte” nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi: il 4 marzo 2018 con “Rigoletto”, per poi proseguire con due appuntamenti antologici ad aprile “Genitori e Figli” (8 aprile) e “Luci e ombre nell’Opera” (22 aprile), tutti accompagnati al pianoforte dal M° Giorgio Martano.