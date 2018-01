Teatro Giuditta Pasta di Saronno: “Il Principe Ranocchio”

Venerdì 12 gennaio alle ore 21, il musical della Compagnia Bit “Il Principe Ranocchio” sarà sul palco del Teatro Giuditta Pasta di Saronno per emozionare e divertire grandi e piccini!

Produzione interamente italiana con testi e musiche originali, candidata agli Oscar Italiani del Musical 2016, “Il Principe Ranocchio” fin dalla prima scena ci condurrà in un magico mondo coloratissimo, che ci farà commuovere, divertire ma anche riflettere sul valore della diversità.

Come nel celebre racconto dei fratelli Grimm incontreremo un principe trasformato in ranocchio dall’incantesimo di una perfida strega, una bellissima principessa, una palla d’oro e uno stagno…

“Il Principe Ranocchio” è un musical appassionante come una favola vera, ricco di straordinari effetti speciali, costumi e luci, per ricordarci che l’amore, alla fine, può vincere su tutto.

Nel riadattamento della fiaba in musical Melina Pellicano, regista e autrice del libretto, ha riscritto la storia dandole uno sviluppo più ampio e inserendo personaggi inediti non presenti nella fiaba originale. “Nel riscrivere la storia – dichiara Melina Pellicano – ho voluto dare una caratterizzazione particolare ai personaggi inventati, tanto da pensarli come dei caratteri da film d’animazione, con una forte personalità, caricaturali, ironici e con un tocco di follia che li rendesse meno umani e più eccentrici, come se fossero disegnati”.

L’ironia è infatti uno degli elementi ricorrenti in questa produzione che cerca però di sottolineare con leggerezza un tema di importanza sociale quanto mai attuale: la diversità come valore e come ricchezza e non come qualcosa di cui avere timore.

La regista Melina Pellicano firma anche le coreografie mentre le musiche sono di Marco Caselle, Stefano Lori, e Gianluca Savia; le liriche sono di Marco Caselle.

Il cast dei protagonisti è composto da: Marco Caselle nei panni del Principe FROG; la Principessa LILIAN sarà interpretata da Valeria Camici; Umberto Scida sarà GERARD mentre Lucrezia Bianco sarà l’incredibile strega BASWELIA. Completano il cast Saulo Lucci nei panni del RE e Marianna Bonansone in quelli di SYBILLE. Corpo di Ballo della Compagnia Bit.

I biglietti (posto unico € 30, ridotto gruppi organizzati €25, pacchetti famiglia da € 70 a € 90) sono in vendita on line sul sito del Teatro www.teatrogiudittapasta.it

e presso la biglietteria del Teatro tel. 02.96.70.21.27.

Tutti gli aggiornamenti sulle varie date del Tour sono disponibili sul sito www.compagniabit.com – www.ilprinciperanocchiomusical.com e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/ilprinciperanocchiomusical/