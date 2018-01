Teatro Duse di Bologna: “La cena perfetta”

Un ristorante scalcinato, un ispettore della Guida Michelin che amplifica i conflitti di una gestione simpaticamente disastrosa. Daniela Morozzi e Blas Roca Rey sono protagonisti di questa divertente commedia alla ricerca della cena perfetta

In una banlieue di Parigi, il “Girgenti”, piccolo ristorante dalla conduzione scalcinata e familiare, si prepara ad accogliere la quantomai insperata visita di un ispettore della Guida Michelin. L’esuberante proprietario del locale siciliano, lo chef Salvatore, insieme alla moglie Caterina, alla socia Lucia e al cameriere rumeno Cristian, attendono con ansia l’avvenimento, che amplifica tutti i conflitti di una gestione a dir poco disastrosa. Sono questi gli ingredienti iniziali della Cena perfetta di Sergio Pierattini con Daniela Morozzi e Blas Roca Rey per la regia di Nicola Pistoia.

Gli acquisti maniacali e dispendiosi dello chef (uniti alla sua tendenza ad alzare spesso il gomito), i debiti, l’eccentricità del cameriere, l’eccessiva generosità di Salvatore e le continue lamentele della moglie, stanno portando il locale al disastro.

Per questo cresce l’attesa per l’arrivo del critico gastronomico: tutto potrebbe cambiare con l’attribuzione delle famosissime stelle Michelin, a patto però di realizzare una cena perfetta! Ma non tutto andrà come previsto…