STING e SHAGGY sono i primi ospiti internazionali della 68° edizione del Festival della Canzone Italiana. STING si prepara a tornare sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con un omaggio all’Italia.

I due artisti sbarcheranno a Sanremo per presentare la loro inedita collaborazione in “Don’t Make Me Wait”, il brano dal sapore caraibico disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali e da oggi per la programmazione radiofonica.