“Spot” : evento per bambini allo Spazio Teatro 89 di Milano

Si intitola “Spot” ed è adatto ai bambini dai due ai cinque anni di età lo spettacolo in programma domenica 11 febbraio (ore 11; ingresso 7 euro) allo Spazio Teatro 89. L’evento fa parte della rassegna per l’infanzia “Teatro Piccolissimo…e non solo”, organizzata da diverse stagioni nell’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89.

“Spot” è un faro teatrale molto particolare, che illumina e si esprime disegnando forme e colori in movimento: «Sono Spot e so raccontare. Nel giallo sono il sole, nel blu sono il mare, nell’azzurro sono cielo, nel rosso sono fuoco… e divento rosso quando mi emoziono. Sono una strada luminosa, sono una festa. Oh… sono buio!

E non mi vedi più! Ma puoi ascoltare il mio respiro… Non parlo, ma apro e chiudo gli occhi. Non ho piedi né mani e nemmeno gambe, ma posso seguirti sul tuo cammino…».

Con questa produzione prosegue il progetto di ricerca sulla luce da parte della compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi, iniziato con la rappresentazione “Sotto un’altra luce” e continuato con “On-off”.

“Spot” è uno spettacolo dedicato ai piccoli spettatori e alla loro contagiosa capacità di stupirsi.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” – Stagione 2017-2018

Ingresso: 7 euro.

“Spot”, domenica 11 febbraio.

Ore: 11.

Durata: 35 minuti circa.

Età consigliata: dai 2 ai 5 anni.

Compagnia: La Baracca-Testoni Ragazzi.

Regia: Valeria Frabetti.

Autore: Andrea Buzzetti e Valeria Frabetti.

Cast: Andrea Buzzetti.