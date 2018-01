“Saranno IsolaniI” arriva in Tv

Stasera, domenica 21 gennaio, in esclusiva in seconda serata su Italia 1, arriva “Saranno Isolani”. Una puntata speciale che ripercorre, attraverso la voce dei The Show (le star del web Alessio Stigliano e Alessandro Tenace), tutte le emozionanti tappe del primo grande esperimento prequel del reality prodotto da Magnolia.

Il racconto per intero delle 8 puntate (già trasmesse sui social) porta i telespettatori in una località segreta della Maremma toscana. Precisamente su Playa Desolata, dove 10 aspiranti naufraghi hanno trascorso un’intera settimana tra i pericoli della natura, le estenuanti prove fisiche, la fame, le sfide e le nomination.

Il pubblico di Mediaset on Demand e gli utenti del sito isola.mediaset.it hanno scelto i 3 aspiranti naufraghi, Deianira Marzano, Valerio Schiavone e Franco Terlizzi, già partiti per l’Honduras. Solo uno di loro resterà sulle spiagge di Cayo Cochinos, grazie al televoto che sarà aperto nel corso della prima puntata de “L’Isola dei famosi” condotta da Alessia Marcuzzi, lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5.

Il cast de “Saranno Isolani” è composto da: Anna Adornato, Asia Valente, Barbara Bertanza, Deianira Marzano, Federico Dolce, Francesco Emanuele Balacco,Franco Terlizzi, Miriam Adinolfi, Roberto Caldara,Valerio Schiavone.