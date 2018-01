Si sono conclusi ieri i casting di SANREMOYOUNG, nuovo programma RAI dedicato esclusivamente ai giovanissimi nati nel nuovo millennio, che andrà in onda in prime time su RAIUNO, per cinque venerdì, dal 16 febbraio al 16 marzo.

Oltre mille le domande di partecipazione giunte in un mese, con una prevalenza femminile, ma solo 12 giovani talenti sono riusciti a conquistare la commissione, composta dal direttore artistico Gianmarco Mazzi, dal Maestro Diego Basso e da Antonella Clerici.

Quest’anno, per la prima volta, le luci di Sanremo non si spegneranno con la conclusione della 68a edizione del Festival, il palcoscenico del Teatro Ariston continuerà a vivere grazie alle spettacolari voci degli astri nascenti della musica italiana.

La prima fase delle selezioni di SANREMOYOUNG è iniziata il 1° dicembre 2017 con l’invio delle iscrizioni online da parte di ragazzi nati dal 1° gennaio 2000. Tra i 1137 partecipanti, sono stati selezionati per le audizioni 68 teenager, provenienti da nord a sud, principalmente da Campania, Sicilia e Lombardia e un’adesione dalla Germania.

Tutti i 12 cantanti selezionati si sfideranno sul palco dell’Ariston già dalla prima serata, interpretando canzoni famose composte da grandi autori ed eseguite da artisti italiani e internazionali, in gara o ospiti a Sanremo in 68 anni. Saranno giudicati dall’Academy – una giuria composta da personaggi della storia del Festival – e dal pubblico tramite il televoto.

Al termine di ciascuna serata, due cantanti saranno eliminati.

29 gennaio 1951. In Italia nasce il Festival di Sanremo, primo vero talent della musica italiana. Dal 16 febbraio la RAI scriverà un nuovo capitolo della storia del Festival della canzone, affidando a giovanissimi, tra i 14 e i 17 anni, il compito di celebrare la musica più amata del nostro Paese.

Per l’occasione il cast di giovani talenti, sarà accompagnato dalla SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal Maestro Diego Basso.

Ecco i 12 protagonisti della prima edizione di SANREMOYOUNG:

MATTEO MARKUS BOK – 14 anni

SHARON CAROCCIA – 15 anni

LEONARDO DE ANDREIS – 17 anni

ZAIRA ANGELA DI GRAZIA – 14 anni

OUIAM EL MRIEH – 17 anni

LUNA FARINA – 16 anni

ALESSANDRO FRANCESCHINI – 14 anni

ELENA MANUELE – 15 anni

BIANCA MOCCIA – 14 anni

ELEONORA PIERI – 16 anni

RAFFAELE RENDA – 17 anni

ROCCO SCARANO – 17 anni