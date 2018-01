Radio 105: Riki diventa conduttore radiofonico

Da lunedì 29 il cantante affiancherà per una settimana Daniele Battaglia e Diletta Leotta alla conduzione di 105 Take Away

Grazie all’Ep “Perdo le Parole” – Triplo Disco di Platino – e all’album di inediti “Mania” – Disco di Platino – RIKI è stato uno degli artisti italiani ad aver venduto di più nel 2017, posizionandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK per ben 14 volte.

In attesa del “Riki Tour 2018” – già completamente sold out – che, a partire dal 16 febbraio toccherà le più importanti città d’Italia per approdare il 12 aprile al Forum di Milano, da lunedì 29 gennaio, per tutta la settimana, RIKI si confronterà con una nuova divertente sfida: sarà conduttore radiofonico e affiancherà

Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri nella conduzione del programma “105 Take Away” (in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00).

Ma non è tutto: già in questi giorni Radio 105 e 105.net stanno offrendo la possibilità a un ascoltatore e fan di RIKI – un “riker” – di partecipare a un evento unico, un San Valentino indimenticabile.

Il 14 febbraio infatti il fortunato vincitore del contest on-line in compagnia del proprio accompagnatore potrà incontrare di persona RIKI e prendere parte all’esclusivo showcase che il cantante di “Perdo le parole” terrà negli studi di Radio 105 in diretta durante il programma di Max Brigante “105 Mi Casa”.