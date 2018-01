Tornano gli approfondimenti e le riflessioni di “Quarto Grado-La domenica”.

Il 21 gennaio, nell’access prime-time di Retequattro, Gianluigi Nuzzi accende i riflettori sulla vicenda di Casaletto Lodigiano: una rapina avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2017 nella proprietà di Mario Cattaneo si conclude con una colluttazione e la morte del ladro.

Il caso diventa immediatamente di dominio pubblico e solleva il tema della legittima difesa. In molti sui social twittano #IoStoConMario, per difendere l’uomo accusato di essere responsabile del delitto. Cattaneo, 67enne che è anche cacciatore, viene indagato dalla procura di Lodi per omicidio volontario: lo scorso 25 ottobre, chiuse le indagini, il pm gli contesta solo l’eccesso di legittima difesa.

Il domenicale a cura di Siria Magri racconta la vicenda con ospiti in studio e in collegamento.