Torna la band di riferimento del panorama punk italiano, i PUNKREAS, che annunciano l’uscita dell’EP INEQUILIBRIO, che sarà pubblicato il 23 marzo per l’etichetta Garrincha Dischi in collaborazione con Canapa Dischi.

INEQUILIBRIO racconta solo la prima parte di un nuovo lungo viaggio della band di Parabiago; un viaggio che avrà come seconda tappa l’uscita di un secondo EP nei prossimi mesi del 2018.

Ad anticipare l’EP, “Fermati e Respira”, il cui video, diretto, filmato e montato da Paolo Santamaria e visibile a questo link http://y2u.be/kPKfs5ubnXw, vede come protagonista Rinaldo, un anziano pastore, ed è stato girato a Forme, un borgo in via di spopolamento in provincia de L’Aquila.

Ecco le prime date di INEQUILIBRIO TOUR:

24.03 – Alcatraz, Milano

30.03 – New Age Club, Roncade (TV)

31.03 – Sonic Room, Fabriano (AN)

07.04 – Acrobax, Roma

13.04 – Bangarang, Genova

14.04 – Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA)

20.04 – Campus Industry Music, Parma

21.04 – Cinema Vekkio, Corneliano d’Alba (CN)