I Live Club di tutta Europa aprono le porte e si fanno scoprire a un nuovo pubblico: vicinato, enti locali, scuole ed università

80 locali aderenti di 10 Paesi e oltre 8000 i visitatori attesi per questa prima edizione

Ogni locale gestirà in autonomia il proprio open day: visite guidate, workshop, live act, incontri con lo staff, introduzione alle diverse professioni e alle attività che rendono possibile un concerto live.

L’iniziativa è promossa per l’Italia da KeepOn LIVE con il coordinamento europeo di Live DMA, il circuito internazionale di locali di musica dal vivo, che nel 2015 ha contato 381.000 performance, coinvolgendo 56 milioni di persone.

Qua il link con la mappa di tutti i live club partecipanti: http://openclubday.com

#openclubday

Si terrà il 3 febbraio 2018 in tutta Europa la prima edizione dell’Open Club Day, una giornata durante la quale oltre 80 live club di 10 Paesi apriranno contemporaneamente in tutta Europa le porte al pubblico fuori dagli orari di normale esibizione artistica, per svelare il dietro le quinte di un concerto dal vivo, del delicato meccanismo, del lavoro e delle professioni che ne consentono la realizzazione.

Un evento che stima di coinvolgere oltre 8000 visitatori non tradizionali: scuole, università, istituzioni e cittadini comuni avranno la possibilità di “vivere” un live club, luogo di espressione di creatività, cultura e inclusione sociale. Ogni locale potrà gestire in autonomia il proprio open day.

Saranno previste visite guidate nei backstage, workshop, live act, incontri con lo staff, introduzione alle diverse professioni coinvolte.

L’Open Club Day intende accendere i riflettori sul lavoro quotidiano di un live club e sensibilizzare pubblico, operatori culturali, autorità e politici, nel tentativo di cancellare gli stereotipi e i pregiudizi che gravano sulla musica dal vivo e sulla vita musicale notturna.

Il settore per altro nel 2015 (fonte: Live DMA) ha coinvolto in Europa oltre 56 milioni di persone, che hanno assistito a più di 381.000 performance organizzate da quasi 50.000 locali.

http://openclubday.com – www.live-dma.eu/openclubday

https://www.facebook.com/openclubday/