Nuovo singolo di Gianni Morandi : “Una vita che ti sogno”

Esce sabato 27 gennaio il video di UNA VITA CHE TI SOGNO, il nuovo singolo di Gianni Morandi ora in rotazione che è stato estratto dall’album d’inediti d’amore d’autore, (Sony Music con la produzione esecutiva di F&P Group e Riservarossa).

Il videoclip, girato da Gianluca “Calu” Montesano, racconta le storie d’amore e di amicizia di sette protagonisti, sulle note di un testo generazionale scritto da Tommaso Paradiso.

“Ho incontrato Tommaso un paio di anni fa in un ristorante romano con Federico Russo, che mi parlò del suo gruppo, i Thegiornalisti” – racconta Gianni – “Quando ho ascoltato il suo pezzo “Sold Out”, ho cominciato a seguirlo e così l’ho chiamato e gli ho chiesto di scrivermi una canzone. È nata quindi “Una vita che ti sogno”, brano che sento fatto apposta per me”.

Intanto, si aggiunge una nuova data al Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”, che partirà il 24 febbraio dall’Rds Stadium di Rimini. Il nuovo appuntamento in programma è quello del 25 aprile all’Arena di Verona, dove avrà luogo una serata evento. I biglietti per le date del tour, prodotto da F&P Group e Riservarossa, in collaborazione con Mormora Music, sono disponibili online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.