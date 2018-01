Nuovo appuntamento di “Che Fuori Tempo Che Fa “

Lunedì 15 gennaio, alle 23:30 su Rai1, nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì ritorna di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio.

Come sempre, Che Fuori Tempo Che Fa sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza.

A fianco di Fabio Fazio la presenza fissa di Max Pezzali. Inoltre, questa settimana saranno presenti: Paolo Virzì in uscita nelle sale il 18 gennaio con il suo nuovo film “Ella & John – The Leasure Seeker” che vede protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland, Valeria Solarino impegnata a teatro insieme a Giulio Scarpati con la trasposizione di “Una giornata Particolare” di Scola per la regia di Nora Venturini e Demetrio Albertini, uno dei migliori centrocampisti di sempre.

E ancora Nicola Di Bari, cantante italiano tra i più conosciuti all’estero e Marica Branchesi, astrofisica che ha captato le onde gravitazionali e che per questo è stata inserita tra i 10 personaggi scientifici più influenti del 2017.