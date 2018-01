Nuova Collezione Boy London- Special Guest: Aida Yespica, Francesco Monte e Antonella Fiordelisi

Boy London presenta la nuova collezione Fall/Winter 2018/2019, durante Pitti Immagine Uomo n. 93 e sceglie come special guest Aida Yespica reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, Francesco Monte, pronto a partire per L’Isola dei Famosi, Antonella Fiordelisi, schermitrice e modella.

Boy London è un brand tutto italiano con un appeal estremamente internazionale: capi perfetti per uno street style trendy e aggressivo, caratterizzati dall’iconico logo con l’aquila, declinato in diverse forme e grafiche.

La collezione uomo propone un’estetica all’avanguardia, che arricchisce i capi basic del guardaroba maschile con dettagli e materiali innovativi.

T-shirt, joggers, felpe con e senza cappuccio, pantaloncini sportivi sono declinati nei toni forti del rosso, del verde, del blu senza dimenticare gli immancabili black and white, per creare total look che si fanno notare.

Il logo Boy London si presenta nella sua classica veste grafica, per uno stile essenziale ma di impatto, o rielaborato seguendo gli ultimi trend del mondo della moda: con grafiche minimal a forma di croce, inserti in tartan, velluto, camouflage, stampe che si ispirano al mondo della natura e del racing.

Il capo must è il bomber lucido, con toppe e il logo Boy London riproposto su fronte e retro in diversi formati.

La collezione donna, riprende i modelli e gli stili della collezione uomo e li rielabora in chiave più femminile, con più rosa e più glitter.

I capi indispensabili sono crop top, leggings, pantaloni sportivi in versione bell bottom e body. Le felpe oversize d’ispirazione hip hop sono ingentilite da inserti in romantico tulle e in tessuto scozzese e il colore dell’anno, il viola, si ritrova in felpe e t-shirt arricchite da lettering gotici.