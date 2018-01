Novità Fujifilm FinePix XP130

Sulla scia del successo mondiale, con oltre 5 milioni di modelli venduti1, nasce l’ultima fotocamera della serie XP, dotata di un corpo resistente alle intemperie, dimensioni compatte e la più recente tecnologia Bluetooth® per un facile trasferimento delle immagini

FinePix XP130 è la fotocamera compatta perfetta per affrontare le più svariate situazioni fotografiche. È molto robusta rispetto ai modelli precedenti, di fatti è repellente alla polvere, impermeabile fino a 20m, resistente agli urti da 1,75m2 e alle basse temperature.

Oltre a questi quattro livelli di protezione, XP130 è dotata della più recente tecnologia Bluetooth® che consente il facile e istantaneo trasferimento delle immagini su smartphone e tablet. Con un peso di soli 207g, XP130 vanta l’esclusiva tecnologia di riproduzione del colore di Fujifilm e un’eccezionale qualità delle immagini.

Grazie all’obiettivo FUJINON e al sensore CMOS retroilluminato da 16,4 megapixel di cui è dotata, è la scelta ideale per tutta la famiglia e per un’ampia varietà di situazioni di ripresa outdoor e indoor.

Caratteristiche Principali

Quattro livelli di protezione: waterproof 20m, shockproof 1.75m, freezeproof fino a -10°C e dustproof

XP130 è progettata per la massima facilità d’uso durante le attività di svago all’aria aperta, con un design che restituisce una presa sicura con una sola mano e un meccanismo a doppia chiusura per il vano batteria. XP130 è conforme allo standard IP683, per impermeabilità e resistenza alla polvere.

Acqua, sabbia e cadute non sono più un problema, anche per questo motivo è la fotocamera perfetta per il divertimento dei bambini.

Abbinamento Bluetooth® e connettività wireless LAN con smartphone e tablet

La nuova tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico consente il trasferimento automatico e istantaneo delle immagini su smartphone e tablet4 tramite la semplice registrazione del collegamento. La tecnologia sincronizza anche le informazioni di orario, data e posizione dal proprio dispositivo e le abbina alle immagini.

Per utilizzare questa funzione, gli utenti possono scaricare l’app gratuita “FUJIFILM Camera Remote” che permette di navigare e scaricare foto e video presenti sulla fotocamera direttamente dal proprio smartphone o tablet. Per gli utenti di stampanti INSTAX Share, le immagini possono essere trasferite direttamente dalla fotocamera alla stampante per smartphone INSTAX Share per una stampa immediata.