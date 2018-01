A pochi passi dal Teatro Ariston, nel cuore della città, nasce Casa SIAE – Area Sanremo, una semisfera multimediale che nei giorni del 68° Festival della Canzone Italiana – dal 7 al 10 febbraio 2018 – ospiterà alcuni tra i principali protagonisti della musica italiana.

Casa SIAE – Area Sanremo, luogo in cui autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontreranno per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica, ospiterà i principali protagonisti del 68° Festival della Canzone Italiana, i promettenti ragazzi di Area Sanremo Tour (il concorso che ogni anno porta due giovani in gara al Festival, il cui Tour di selezione è organizzato da Anteros), oltre ad una serie di interviste coordinate da Agi, incontri e tavole rotonde nei quali immaginare il Futuro della Musica attraverso le voci dei player della scena musicale nazionale.

L’evento è promosso e organizzato da Comune di Sanremo, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e SIAE.

Il programma artistico degli eventi previsti a Casa SIAE – Area Sanremo sarà coordinato da Massimo Bonelli di iCompany.

Ogni sera sarà inoltre possibile seguire la 68^ edizione del Festival proiettato direttamente sulle pareti della grande sfera che sarà installata in piazza Colombo e su un maxischermo all’interno del dome.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.