MTS Musical The School: bando per gli esami di ammissione

Aperti i bandi per gli esami di ammissione al prossimo anno accademico:

SABATO 3 FEBBRAIO 2018, ORE 10.00

DOMENICA 4 MARZO 2018, ORE 10.00

ISCRIZIONE GRATUITA OBBLIGATORIA ON LINE SUL SITO WWW.MUSICALMTS.IT

MTS – MUSICAL! THE SCHOOL è l’UNICA ACCADEMIA ITALIANA sede ufficiale degli esami di DIPLOMA EUROPEO WEST LONDON UNIVERSITY (LCM) titolo riconosciuto in ITALIA, EUROPA, USA e valido quale LAUREA BREVE in Gran Bretagna.

Il percorso didattico si sviluppa in due anni accademici più un terzo anno facoltativo denominato MTS MASTER con indirizzo formativo differenziato.

ACCADEMIA BIENNALE MTS – MUSICAL! THE SCHOOL

La Commissione d’esame sarà presieduta dal direttore artistico SIMONE NARDINI, e dal corpo docenti MTS – MUSICAL! THE SCHOOL.

Per essere ammessi a MTS, i candidati e le candidate dovranno superare un’audizione che ha lo scopo di valutare le potenzialità e l’attitudine all’apprendimento e al palcoscenico. L’audizione sarà impostata come una tipica giornata di lezione all’interno della quale si svolgeranno le seguenti prove:

-Prima prova: LEZIONE DI DANZA CLASSICA (anche per chi è alla prima esperienza)

-Seconda prova: LEZIONE DI DANZA JAZZ (anche per chi è alla prima esperienza)

-Terza prova: CANTO (presentare due canzoni tratte da repertorio musical da eseguire con base su CD a traccia unica o su iPod)

– Quarta Prova: RECITAZIONE (preparare un breve monologo da recitare a memoria tratto esclusivamente da testi teatrali)

Invitiamo i candidati a presentarsi il giorno dell’audizione con curriculum vitae di una sola pagina corredato da una fotografia B/N 13 x 18. E’ richiesto abbigliamento idoneo per le prove di danza. Scadenza del bando 02/02/2018.

Info e iscrizioni www.musicalmts.it – info@musicalmts.it

Tel. 331.79.020.40 operativo dalle h. 10,00 alle h. 13,45 dal lunedì al sabato

www.facebook.com/MtsMusicalTheSchool/ INSTAGRAM mtsmusicaltheschool